В Москве криминалист СК выпал из окна Судебно-экспертного центра

Фото: istockphoto/Evgen_Prozhyrko
В Москве произошел инцидент с криминалистом Следственного комитета, который выпал из окна Судебно-экспертного центра на улице Строителей. Об этом сообщает Telegram-канал 112.
По предварительной информации, падение произошло с высоты 4 или 5 этажа. Коллеги пострадавшего стали свидетелями происшествия и незамедлительно вызвали скорую помощь.
На данный момент врачи пытаются реанимировать криминалиста на месте. Обстоятельства инцидента выясняются, информация о состоянии пострадавшего не поступала.
До этого жителю посёлка Софрино Пушкинского городского округа удалось остаться в живых во время пожара благодаря собственной кошке.
Ранее стало известно, что десять лет строгого режима получил сын за то, что поджег отца в Дагестане из-за наследства. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
В Дубне задержали мужчину с грузом марихуаны на продажу
Саркисяна взорвал террорист-смертник
У блогерши Люциферовны забрали дочь из-за происходящего на стримах
На данный момент врачи пытаются реанимировать криминалиста на месте. Обстоятельства инцидента выясняются, информация о состоянии пострадавшего не поступала.
До этого жителю посёлка Софрино Пушкинского городского округа удалось остаться в живых во время пожара благодаря собственной кошке.
Ранее стало известно, что десять лет строгого режима получил сын за то, что поджег отца в Дагестане из-за наследства. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
В Дубне задержали мужчину с грузом марихуаны на продажу
Саркисяна взорвал террорист-смертник
У блогерши Люциферовны забрали дочь из-за происходящего на стримах
Дарья Осипова