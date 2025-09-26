Mash: Устроившего экстремальный секс блогера Дзугкоева задержали в Таиланде
Треш‑блогер Георгий Дзугкоев попытался скрыться из Таиланда, узнав, что полиция разыскивает его по делу о сексе в пикапе.
Как пишет телеграм-канал Mash, мужчина хотел улететь во Вьетнам, но успел добраться только до Бангкока, где его взяли силовики. Тайские власти срочно провели совещание и решили применять максимальные меры наказания к подобным провокаторам, порочащим репутацию страны.
Ранее сообщалось, что Дзугкоева ищут тайские полицейские после видео с экстремальным сексом. Дата съемки не уточнялась.
Георгий Дзугкоев прославился фразой «Это моя мразь, это моя мразота» из ролика, где он оскорбляет и унижает женщину пенсионного возраста.
