В Кировграде дети подожгли венки на Мемориале Славы
В Кировграде Свердловской области дети подожгли венки на Мемориале Славы, посвященном героям Великой Отечественной войны. Об этом пишет телеграм-канал «Ural Mash».
Камеры видеонаблюдения запечатлели инцидент. На кадрах, опубликованных каналом, видно двух мальчиков 8-10 лет, которые гуляют около Вечного огня. В какой-то момент один из них что-то поджигает в руках, подходит к венкам, лежащим возле памятника, и переносит огонь на них. После шалости школьники сразу же сбегают.
Сейчас юных хулиганов ищет полиция. Местные власти оценивают ущерб монументу и готовятся провести восстановительные работы.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге двое неизвестных потушили Вечный огонь на Марсовом поле.
