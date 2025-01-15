Mash: в Маршфилде обнаружили осколки метеорита

Метеорит со скоростью 200 км/ч упал на крыльцо дома канадца в американском городе Маршфиле. Впервые в истории c помощью камеры на домофоне удалось запечатлеть, как и с каким звуком падает небесное тело. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.