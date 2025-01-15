Mash: в Маршфилде обнаружили осколки метеорита

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Метеорит со скоростью 200 км/ч упал на крыльцо дома канадца в американском городе Маршфиле. Впервые в истории c помощью камеры на домофоне удалось запечатлеть, как и с каким звуком падает небесное тело. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Теперь учёные исследуют осколки. По словам экспертов, часть небесного тела прилетела на Землю из пояса астероидов между Марсом и Юпитером, добавил телеграм-канал.
Ранее госкорпорация «Роскосмос» заявила о планах проведения испытаний нового пилотируемого транспортного корабля (ПТК НП), он известен и под другими названиями — «Федерация» или «Орёл». Космический корабль предназначен для полётов к новой Российской орбитальной станции (РОС), а также может использоваться для полётов к Луне.
Первый запуск нового корабля ожидается в 2028 году.
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Ранее госкорпорация «Роскосмос» заявила о планах проведения испытаний нового пилотируемого транспортного корабля (ПТК НП), он известен и под другими названиями — «Федерация» или «Орёл». Космический корабль предназначен для полётов к новой Российской орбитальной станции (РОС), а также может использоваться для полётов к Луне.
Первый запуск нового корабля ожидается в 2028 году.
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Анастасия Ларина