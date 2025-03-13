Mash: в Москве загорелась крыша ТЭЦ-16

Фото: iStock/ abadonian
В Москве на 3-й Хорошевской улице загорелась крыша здания ТЭЦ-16, сообщил Телеграм-канал Mash.
По словам очевидцев, из здания идет густой столб черного дыма.
Уточнялось, что пожарные еще не могут приступить к тушению пожара, поскольку их не пускают на режимный объект. Спасатели дожидаются разрешения, чтобы попасть на территорию теплоэлектроцентрали. Площадь возгорания достигла 300 квадратов.
Ранее в пяти районах Амурской области частично отключили электричество из-за аварии на Благовещенской ТЭЦ. Проблема возникла утром 4 декабря, когда из-за отключения части оборудования на станции образовался дефицит мощности в центральном энергорайоне.
С 09:12 местного времени диспетчеры начали вводить аварийные отключения в Благовещенском, Константиновском, Ивановском, Тамбовском и Бурейском районах по заранее установленным графикам.
Читайте также:
Baza: в «Детском мире» на Лубянке происходит пожар
В Ростовской области ликвидирован пожар после падения беспилотника
В Домодедово вспыхнул пожар
Уточнялось, что пожарные еще не могут приступить к тушению пожара, поскольку их не пускают на режимный объект. Спасатели дожидаются разрешения, чтобы попасть на территорию теплоэлектроцентрали. Площадь возгорания достигла 300 квадратов.
Ранее в пяти районах Амурской области частично отключили электричество из-за аварии на Благовещенской ТЭЦ. Проблема возникла утром 4 декабря, когда из-за отключения части оборудования на станции образовался дефицит мощности в центральном энергорайоне.
С 09:12 местного времени диспетчеры начали вводить аварийные отключения в Благовещенском, Константиновском, Ивановском, Тамбовском и Бурейском районах по заранее установленным графикам.
Читайте также:
Baza: в «Детском мире» на Лубянке происходит пожар
В Ростовской области ликвидирован пожар после падения беспилотника
В Домодедово вспыхнул пожар
Ольга Енгалычева