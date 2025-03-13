Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Mash: в Москве загорелась крыша ТЭЦ-16

Mash: в Москве загорелась крыша ТЭЦ-16

Фото: iStock/ abadonian

Фото: iStock/ abadonian

В Москве на 3-й Хорошевской улице загорелась крыша здания ТЭЦ-16, сообщил Телеграм-канал Mash.
По словам очевидцев, из здания идет густой столб черного дыма.

Уточнялось, что пожарные еще не могут приступить к тушению пожара, поскольку их не пускают на режимный объект. Спасатели дожидаются разрешения, чтобы попасть на территорию теплоэлектроцентрали. Площадь возгорания достигла 300 квадратов.

Ранее в пяти районах Амурской области частично отключили электричество из-за аварии на Благовещенской ТЭЦ. Проблема возникла утром 4 декабря, когда из-за отключения части оборудования на станции образовался дефицит мощности в центральном энергорайоне.

С 09:12 местного времени диспетчеры начали вводить аварийные отключения в Благовещенском, Константиновском, Ивановском, Тамбовском и Бурейском районах по заранее установленным графикам.

Читайте также:

Baza: в «Детском мире» на Лубянке происходит пожар

В Ростовской области ликвидирован пожар после падения беспилотника

В Домодедово вспыхнул пожар
#пожар
#тэц
#москва
#спасатели
#пожарные
В реке Сетунь на юго-западе Москвы нашли труп мужчины
13 марта 2025, 11:16

Фото: iStock/ Петр Ткаченко

В реке Сетунь под Новорублевским мостом в столичном районе Раменки обнаружили труп человека, сообщил 360.ru, ссылаясь на источник в экстренных службах.
Один из очевидцев увидел торчащие из воды кроссовок, джинсы и черную куртку. Он отметил, что погибший был невысокого роста. Личность умершего пока не раскрывается.

Уточнялось, что спасатели достали тело из воды с помощью веревки. По словам очевидца, следов уколов не нашли. У погибшего разбита голова. Согласно основной версии, мужчина мог упасть с моста. В настоящий момент ведется следствие.

Ранее сообщалось, что в Сибири спасатели смогли отыскать двух школьников, которые катались на сноубордах с горы Югус и заблудились. Ребят нашли, как отмечается, члены поискового аварийно-спасательного отряда на снегоходе и лыжах.

Читайте также:

112: взрыв разнес частный дом в Тобольске Тюменской области

Baza: в «Детском мире» на Лубянке происходит пожар

Школьница скончалась от неизвестного вируса в Омске
#спасатели
#погибший
#следствие
#мужчина
#вода
#река
#труп
#смерть
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Сотрудники ФСБ предотвратили ряд покушений на госслужащих и участников СВО
13 марта 2025, 10:08

Фото: istockphoto/aerogondo

Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили серию покушений на служащих госучреждений и участников специальной военной операции. Представители украинских спецслужб намеревались разослать им бомбы в виде почтовых отправлений.
Посылки были обнаружены в аэропорту Челябинска, сообщает РИА Новости. Взрывные устройства были замаскированы под подарочные парфюмерные наборы. Они были настроены таким образом, чтобы сдетонировать при вскрытии упаковки. Закамуфлированные бомбы предназначались адресатам в Москве, Воронеже, Саратовской области и Краснодарском крае.

Кроме того, в Челябинске сотрудники ФСБ обнаружили ещё один тайник, в котором находились четыре самодельных взрывных устройства (СВУ). Их должны были отправить военнослужащим в Тверской, Ростовской, Нижегородской и Калужской областях. Завербованный спецслужбами Украины гражданин РФ, который отправлял посылки, задержан в Первоуральске.

Читайте также:

ФСБ пресекла операцию ГУР Украины по вербовке российских подростков

ФСБ ликвидировала террориста, собиравшегося устроить взрывы в столичном метро

ФСБ предотвратила теракт против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона
#фсб
#сотрудники
#новости
#рф
#посылка
#бомба
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Киеве упала комета — видео
Источником мощнейшего взрыва в Киеве могла стать комета
13 марта 2025, 01:25

Фото: iStock/Jacob Powers

Источником мощнейшего взрыва на левом берегу Киева могла стать упавшая комета. Об этом пишет telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
«Мощный взрыв в Киеве: на город "упала комета"», — говорится в сообщении.

В небе жители могли наблюдать полет неизвестного объекта, который мог быть метеоритом. По информации украинских СМИ, источником взрыва могла стать упавшая комета. После грохота в Киеве была объявлена воздушная тревога.

Ранее сообщалось о крушении медицинского вертолета в лесистой местности округа Мэдисон в США. В происшествии погибло несколько человек.

Читайте также:

В Сибири спасатели нашли школьников на сноубордах, заблудившихся в горах

Baza: в «Детском мире» на Лубянке происходит пожар

112: взрыв разнес частный дом в Тобольске Тюменской области
#взрыв
#сми
#жители
#тревога
#воздушная тревога
#киев
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В США мужчина попросил помочь найти пропавшую жену и оказался за решеткой
12 марта 2025, 19:54

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

В американском городе Дотан 64-летнего мужчину обвинили в расправе над супругой и попытке скрыть преступление. Об этом информирует WDHN.
57-летняя Глория Миллер пропала 22 февраля. Спустя несколько дней ее муж Стивен Миллер-старший подал заявление об исчезновении женщины в правоохранительные органы, а также попросил телеканал WDHN помочь в поисках супруги.

Вскоре в торговом центре недалеко от дома Миллеров нашли телефон и сумочку пропавшей. По данным следствия, эти вещи у магазина оставил Стивен, таким образом он пытался отвести от себя подозрения. Затем правоохранители обнаружили останки женщины. Стивена вызвали на допрос. Мужчина почти сразу выдал себя.

В начале января Миллер-старший требовал запретить жене приближаться к нему после того, как она толкнула его и ударила по улицу, осыпая угрозами. Через пару дней Стивен попросил отозвать запрет, сославшись на то, что супруги обратились за лечением и Глории выдали лекарства. Известно, что в январе прошлого года дочь Миллеров утверждала, что мать, которая якобы является психически больной, угрожала ей холодным оружием.

22 февраля Стивен поссорился с Глорией и убил ее. В настоящее время злоумышленник находится за решеткой в ожидании суда.

Читайте также:

Супруг несколько месяцев делал вид, что его жена все еще жива: как «Мисс Кузбасс-2010» убивали в пылу ревности

Мужчину с муляжом автомата задержали в Москве

В Нижнем Новгороде ученик напал с ножом на школьников и сбежал: подробности
#телефон
#лекарства
#вещи
#мать
#женщины
#запрет
#супруги
#мужчина
#заявление
#дома
#сша
#убийство
Следите за нашими новостями
в удобном формате
УФСИН по Кировской области опровергла фейки о смерти Игоря Стрелкова
12 марта 2025, 19:08

Игорь Стрелков (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Новости о смерти Игоря Стрелкова являются фейками, заявили в пресс-службе УФСИН по Кировской области.
«Распространяемая с сети интернет информация о смерти Игоря Гиркина в исправительном учреждении УФСИН России по Кировской области является фейком», — сказано в сообщении ведомства.
Стрелкова обвинили в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в сети. Поводом стали два поста в Telegram. Свою вину фигурант не признал. Его задержали в конце июля 2023 года, а в январе 2024 года Стрелков получил четыре года колонии с запретом на администрирование сайтов в течение трех лет.

Стрелков — бывший сотрудник ФСБ, занимавший пост главы Минобороны Донецкой народной республики.

Ранее сообщалось, что может помочь актеру Михаилу Ефремову получить условно-досрочное освобождение.

Читайте также:

В Сибири спасатели нашли школьников на сноубордах, заблудившихся в горах

Baza: в «Детском мире» на Лубянке происходит пожар

112: взрыв разнес частный дом в Тобольске Тюменской области
#мир
#россия
#уфсин
#фейки
#смерть
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате