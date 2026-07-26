Машина на огромной скорости влетела в толпу участников гей*-парада в центре Берлина
В центре Берлина автомобиль на огромной скорости влетел в толпу людей, собравшихся около парка Тиргартен. Несколько человек получили травмы. Предварительно, они пришли на праздничную демонстрацию, связанную с движением ЛГБТ*. Об этом сообщает газета Bild.
Инцидент произошёл 25 июля около 22:00 по местному времени (23:00 мск) в районе Леннештрассе. Белый фургон влетел вглубь парковой зоны и наехал на группу граждан. Организаторы гей*-парада отменили запланированное шествие и призвали всех участников мероприятия покинуть территорию.
Полиция проводит на месте крупную операцию, объявлен режим чрезвычайной ситуации с большим числом пострадавших. К месту происшествия прибыли многочисленные парамедики и бригады скорой помощи, всего задействованы 44 сотрудника экстренных служб. Точное число раненых и причины случившегося пока не установлены.
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