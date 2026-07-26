Машина на огромной скорости влетела в толпу участников гей*-парада в центре Берлина

26 июля 2026, 00:33

Фото: iStock/Reinhard Krull

В центре Берлина автомобиль на огромной скорости влетел в толпу людей, собравшихся около парка Тиргартен. Несколько человек получили травмы. Предварительно, они пришли на праздничную демонстрацию, связанную с движением ЛГБТ*. Об этом сообщает газета Bild.