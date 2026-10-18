На востоке Москвы ликвидировали пожар в бизнес-центре «Красный богатырь»
На востоке Москвы произошёл пожар в бизнес-центре «Красный богатырь». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сведения оперативных служб.
Возгорание началось в здании на Краснобогатырской улице по адресу: дом 2, строение 15. Пожарные оперативно прибыли на место инцидента и полностью потушили огонь на втором этаже. Информации о пострадавших не поступало.
Вчера «Радио 1» передавало, что в горах Сочи спасатели завершили операцию по поиску двух братьев 19 и 15 лет — она заняла больше суток. Парней нашли в расщелине на скальном участке «Волчьи зубья». Добраться до них было непросто, однако сотрудники МЧС успешно спустились к пострадавшим на веревках и оказали им первую помощь. Спасательную операцию осложняло то, что вертолёт не мог прилететь из-за дождя и тумана.
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