Машина перевернулась после аварии в Махачкале, из салона выпал ребенок

09 июня 2026, 11:48

В Махачкале перевернулся автомобиль после ДТП, ребенок не пострадал

Фото: istockphoto/Galina Vetertsovskaya

В Махачкале произошло ДТП с последующим переворотом машины. Об этом сообщили в оперативных службах республики Дагестан.