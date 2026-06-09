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Машина перевернулась после аварии в Махачкале, из салона выпал ребенок

В Махачкале перевернулся автомобиль после ДТП, ребенок не пострадал
Фото: istockphoto/Galina Vetertsovskaya

В Махачкале произошло ДТП с последующим переворотом машины. Об этом сообщили в оперативных службах республики Дагестан.



Одна машина наехала на другую, в результате чего автомобиль опрокинулся. Из салона перевернувшейся иномарки выпал маленький пассажир. Мальчик не растерялся — он успел схватиться за дверь, чтобы его не отбросило дальше.

К счастью, ребенок чудом не пострадал. На помощь немедленно прибежали очевидцы. По их словам, в аварии никто серьезно не пострадал.

Ранее в городе Канске Красноярского края легковушка под управлением 25-летней девушки рухнула в реку. По словам свидетелей, другой водитель резко перестроился и подрезал ее.

Никита Кротов

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