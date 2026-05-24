Машина с женщиной улетела в реку и перевернулась
В Канске Красноярского края легковой автомобиль под управлением 25-летней девушки упал в реку после того, как его подрезал другой водитель. Инцидент произошёл утром на мосту через протоку реки Кан, сообщает «КГКУ «Спасатель».
По свидетельствам очевидцев, один из автомобилистов резко перестроился, вынудив девушку потерять контроль над машиной. Транспортное средство слетело с моста и оказалось в воде.
К счастью, водительница не пострадала. Она самостоятельно выбралась из перевернувшейся машины и, сидя на крыше, дождалась спасателей. На опубликованных кадрах видно, что автомобиль получил механические повреждения.
Ранее известный футболист попал в ДТП в Москве. Уже есть некоторые подробности.
