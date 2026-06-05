Машина протаранила здание центра госуслуг в Москве
В Новой Москве автомобиль врезался в здание центра государственных услуг, расположенного в поселении Филимонковское. Об этом информирует Telegram-канал «МК: срочные новости».
По данным канала, водитель транспортного средства оказался заблокирован в искореженном авто, в настоящее время его пытаются деблокировать спасатели. Информация о причинах происшествия и возможных других пострадавших не приводится.
Ранее в центре Москвы на Сухаревской площади произошло массовое ДТП с участием четырех автомобилей. Как сообщили в столичном Департаменте транспорта, инцидент зафиксировали у дома № 9.
По предварительным данным ГУ МВД России по Москве, в аварии никто не пострадал. Обстоятельства происшествия уточняются.
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