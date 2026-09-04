Машина с людьми спикировала в кишащую крокодилами реку

04 сентября 2026, 20:27

В Танзании авто туристами попало в реку с аллигаторами

Фото: istockphoto/AppleZoomZoom

В национальном парке Серенгети (Танзания) произошел инцидент, который мог обернуться трагедией для группы туристов. Внедорожник, направлявшийся к реке Маре для наблюдения за миграцией антилоп и зебр, на большой скорости съехал в воду, пишет Tanzania Times.