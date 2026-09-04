Машина с людьми спикировала в кишащую крокодилами реку
В национальном парке Серенгети (Танзания) произошел инцидент, который мог обернуться трагедией для группы туристов. Внедорожник, направлявшийся к реке Маре для наблюдения за миграцией антилоп и зебр, на большой скорости съехал в воду, пишет Tanzania Times.
В момент аварии одна из пассажирок — гражданка Швейцарии — выпала из салона. На кадрах с места происшествия видно, как женщина пыталась выбраться из воды, ей удалось спастись без серьезных последствий. Все находившиеся в машине туристы (в основном из Швейцарии) и местный водитель не пострадали и смогли продолжить маршрут.
Туроператор уже принес извинения клиентам. По предварительной версии, причиной аварии стала спешка гида: местные водители нередко превышают скорость, чтобы первыми добраться до популярных мест у реки, где крокодилы активно охотятся на копытных. Это позволяет занять лучшую точку для обзора и получить более высокие чаевые от путешественников.
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