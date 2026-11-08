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Машина снесла ограждение и провалилась в траншею

В Нижнем Новгороде авто провалилось в траншею на проспекте
Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

В Нижнем Новгороде на проспекте Гагарина произошло ДТП: легковой автомобиль сбил ограждение ремонтных работ и провалился передней частью в траншею, выкопанную на проезжей части. Видеозапись инцидента опубликовал Telegram-канал «Нижний Новгород без цензуры».



На кадрах видно, что белый седан Omoda упал в яму передом — задние колеса машины повисли над дорогой. Несколько пластмассовых блоков ограждения оказались разорваны.

По данным Telegram-канала Ni Mash, траншею выкопали для ремонта. Информации о пострадавших в результате происшествия не поступало.

Ранее на трассе в Якутии «КамАЗ» провалился сквозь дорогу. Водитель грузовика не заметил на дорожном полотне обширную дыру.

Никита Кротов

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