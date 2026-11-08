Машина снесла ограждение и провалилась в траншею

08 ноября 2026, 17:48

В Нижнем Новгороде авто провалилось в траншею на проспекте

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

В Нижнем Новгороде на проспекте Гагарина произошло ДТП: легковой автомобиль сбил ограждение ремонтных работ и провалился передней частью в траншею, выкопанную на проезжей части. Видеозапись инцидента опубликовал Telegram-канал «Нижний Новгород без цензуры».