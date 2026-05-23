Машина выехала на остановку на востоке Москвы, есть пострадавшие
ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло на улице Окская. В результате удара одна из машин вылетела на остановку общественного транспорта.
Инцидент случился в районе дома №18, сообщил информированный источник Агентству городских новостей «Москва». По словам собеседника, в аварии пострадали три человека. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Тем временем на Ставрополье произошла еще одна серьезная авария. На седьмом километре трассы «Краснодар — Ставрополь» столкнулись два легковых автомобиля.
В результате ДТП три человека погибли, еще восемь получили травмы различной степени тяжести. Всех пострадавших госпитализировали, сейчас им помогают врачи.
