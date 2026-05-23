Машина внезапно сгорела при потенциальном покупателе

Автомобиль полностью сгорел при покупателе в Калининграде
Машина внезапно полностью сгорела при потенциальном владельце в Калининграде. Об этом пишет Telegram-канал «Клопс».
Мужчина приехал осмотреть машину по объявлению. Однако в тот момент, когда продавец запустил двигатель, транспортное средство мгновенно загорелось.
Прибывшие на место пожарные уже не смогли спасти автомобиль — он выгорел полностью. Очевидцам удалось лишь отогнать соседние машины, чтобы пламя не перекинулось на них.
Тем временем в США легковушка врезалась в здание спортивного клуба «Малтнома» и загорелась. После тушения пожара следователи обнаружили внутри тело водителя и взрывчатку.
