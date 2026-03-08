В Москве грузовик насмерть придавил владельца во время ремонта
Мужчина погиб во время ремонта собственного автомобиля на западе Москвы. Об этом телеканал РЕН ТВ, ссылаясь на источник, в своем телеграм-канале.
Трагедия произошла в селе Федосьино. Ее причиной, предварительно, стал разрыв пневмобаллона подвески. Когда мужчина чинил свой грузовик Mercedes, машина весом от трех тонн внезапно насмерть придавила владельца.
В настоящее время на месте работают оперативные службы. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.
