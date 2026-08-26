Судоводителя в Томской области обвинили в гибели трёх человек при опрокидывании лодки
В Томской области 52-летнему судоводителю предъявили обвинение в гибели трёх человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Восточное МСУТ СК России.
Согласно материалу, трагедия произошла еще 7 мая 2026 года на реке Назинская в Александровском районе. Мужчина, который управлял маломерным судном без соответствующего удостоверения и в нетрезвом состоянии, своими действиями способствовал возникновению опасной ситуации. При нем трое пассажиров разместились в кормовой части лодки – из-за этого судно накренилось, зачерпнуло воду и опрокинулось.
Спасательных жилетов на борту не оказалось, все пассажиры утонули. Самому фигуранту удалось добраться до суши. Следствие собрало достаточно доказательств по факту случившегося, и теперь уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направили в суд.
Ранее «Радио 1» передавало, что спасатели обнаружили четыре домика, которые унесло потоком с базы отдыха на Сахалине. Инцидент произошёл 24 августа из‑за подъёма воды в реке — тогда же стало известно, что пропали два человека, и начались активные спасательные операции.
Читайте также: