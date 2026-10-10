Машинист уснул в кабине поезда и парализовал движение на участке железной дороги

10 октября 2026, 00:06

Bild: В ФРГ пьяный машинист уснул в кабине поезда и парализовал работу железной дороги

Фото: iStock/macky_ch

В Германии машинист грузового поезда уснул в кабине в нетрезвом состоянии и парализовал движение на участке железной дороги в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. Об этом пишет Bild со ссылкой на правоохранительные органы.