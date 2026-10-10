Машинист уснул в кабине поезда и парализовал движение на участке железной дороги
В Германии машинист грузового поезда уснул в кабине в нетрезвом состоянии и парализовал движение на участке железной дороги в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. Об этом пишет Bild со ссылкой на правоохранительные органы.
Полицейские уже сняли с управления поездом 31-летнего машиниста из Нидерландов, из-за которого произошёл инцидент на железной дороге между Хаммом и Аленом.
Уточняется, что о заснувшем на рабочем месте мужчине сообщил его коллега. Когда правоохранители прибыли для беседы с машинистом, тот отказался добровольно пройти проверку на содержание алкоголя в крови. При этом у него были явные признаки опьянения.
Из-за случившегося движение по участку временно остановили. В общей сложности 26 поездов задержались почти на 19 часов.
Ранее «Радио 1» передавало, что на северо-востоке Москвы автомобиль BMW вылетел на тротуар и врезался в остановку. Подробности читайте здесь.
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