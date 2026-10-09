В Москве автобус насмерть сбил пешехода на Варшавском шоссе
На юго-западе Москвы автобус насмерть сбил пешехода. Об этом сообщает столичная Госавтоинспекция.
Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 9 октября на Варшавском шоссе. По предварительным сведениям, пешеход переходил дорогу в неположенном месте.
Водитель автобуса совершил наезд на человека, который пересекал проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. От полученных травм прохожий скончался на месте. Сейчас на месте происшествия работают правоохранители. Они устанавливают все детали и обстоятельства случившегося.
Ранее сообщалось об инциденте в Иркутской области. Там подросток на мопеде попал в аварию с легковушкой.
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