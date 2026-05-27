Машину расплющило фурой и автобусом в российском регионе

Фото: istockphoto/Aleksei Andreev

Под Набережными Челнами в результате массового ДТП серьезно пострадал легковой автомобиль. Машину зажало между рейсовым автобусом и фурой, пишет телеграм-канал Mash Iptash.



Очевидцы опубликовали кадры с места происшествия. На видео видно, что на месте работают реанимобиль и сотрудники ГИБДД.

«Легковушку сплющило с двух сторон автобусом и фурой в аварии <...> Водитель чудом остался жив, сейчас он в больнице», — гласит пост.
Капот полностью смят. Передняя часть машины находится под фурой.

Ранее сообщалось, что в Татарстане количество смертельных ДТП увеличилось до 113 жертв. Озвучили детальную статистику.
Никита Кротов

