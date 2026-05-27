Машину расплющило фурой и автобусом в российском регионе
Mash: Под Челнами автобусом и фурой расплющило машину
Под Набережными Челнами в результате массового ДТП серьезно пострадал легковой автомобиль. Машину зажало между рейсовым автобусом и фурой, пишет телеграм-канал Mash Iptash.
Очевидцы опубликовали кадры с места происшествия. На видео видно, что на месте работают реанимобиль и сотрудники ГИБДД.
«Легковушку сплющило с двух сторон автобусом и фурой в аварии <...> Водитель чудом остался жив, сейчас он в больнице», — гласит пост.Капот полностью смят. Передняя часть машины находится под фурой.
Ранее сообщалось, что в Татарстане количество смертельных ДТП увеличилось до 113 жертв. Озвучили детальную статистику.