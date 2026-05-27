Машину расплющило фурой и автобусом в российском регионе

27 мая 2026, 12:19

Mash: Под Челнами автобусом и фурой расплющило машину

Фото: istockphoto/Aleksei Andreev

Под Набережными Челнами в результате массового ДТП серьезно пострадал легковой автомобиль. Машину зажало между рейсовым автобусом и фурой, пишет телеграм-канал Mash Iptash.





Очевидцы опубликовали кадры с места происшествия. На видео видно, что на месте работают реанимобиль и сотрудники ГИБДД.





«Легковушку сплющило с двух сторон автобусом и фурой в аварии <...> Водитель чудом остался жив, сейчас он в больнице», — гласит пост.