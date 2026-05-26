В Татарстане количество смертельных ДТП увеличилось до 113 жертв
В Татарстане с начала года в дорожных авариях погибли 113 человек. Такие сведения привёл главный государственный инспектор безопасности дорожного движения республики Рустем Гарипов.
На пресс-конференции в «Татар-информ» эксперт озвучил статистику по аварийности.
«На сегодняшний день в республике зафиксировано 148 ДТП — к сожалению, они унесли жизни 113 человек. Это на 26 человек больше, чем за такой же период прошлого года. 1268 человек получили травмы в авариях. Этот показатель за аналогичный период 2025 года ниже на 49 травмированных», — сообщил Гарипов.По словам инспектора, самые тяжёлые последствия несут ДТП из-за выезда на встречную полосу.
«По оперативным данным, с начала года произошло 78 таких ДТП, в результате 39 человек погибли, 128 получили травмы различной степени тяжести», — заявил он.Отдельно Гарипов привёл статистику по смертности в ДТП с участием мотоциклов в Татарстане.