Машину замректора Луганского госуниверситета заминировали

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Автомобиль заместителя ректора Луганского государственного университета Виталия Киселева заминировали. Об этом сообщает Телеграм-канал Shot.
По информации издания, под чёрной «Тойотой Лэнд Крузер» замректора нашли СВУ с электронным детонатором и белым веществом. Сообщается, что самого Киселева в этот момент в авто не было.
Правоохранители оцепили прилегающую территорию, после чего взрывотехники изъяли взрывчатку. Сейчас бомбу изучают сотрудники главного криминалистического управления СКР, подозреваемых разыскивают.
Ранее сообщалось, что под днищем автомобиля на въезде в Крым обнаружено взрывное устройство. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Правоохранители оцепили прилегающую территорию, после чего взрывотехники изъяли взрывчатку. Сейчас бомбу изучают сотрудники главного криминалистического управления СКР, подозреваемых разыскивают.
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Алина Юрчак