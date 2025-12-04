Достижения.рф

В Костроме мужчины с битой напали на сотрудников вокзала и избили одного из них

Фото: iStock/GKV

Группа мужчин ворвалась на вокзал в Костромской области и напала на сотрудника транспортной безопасности. Об этом пишет РИА Новости.



Инцидент произошел 8 ноября на станции Буй Северной железной дороги. Один из нападавших взял бейсбольную биту и избил работника вокзала.

Следствие установило, что конфликт возник из-за личной ссоры между охранником и одним из хулиганов. После этого злоумышленник привел своих товарищей для «разборок». В результате нападения возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно, что в Москве произошёл необычный случай. Мужчина застрял в унитазе в собственной квартире на Ленинском проспекте.

Читайте также:

Дарья Осипова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0