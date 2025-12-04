В Костроме мужчины с битой напали на сотрудников вокзала и избили одного из них
Группа мужчин ворвалась на вокзал в Костромской области и напала на сотрудника транспортной безопасности. Об этом пишет РИА Новости.
Инцидент произошел 8 ноября на станции Буй Северной железной дороги. Один из нападавших взял бейсбольную биту и избил работника вокзала.
Следствие установило, что конфликт возник из-за личной ссоры между охранником и одним из хулиганов. После этого злоумышленник привел своих товарищей для «разборок». В результате нападения возбуждено уголовное дело.
