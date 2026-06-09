Масштабное отключение электроэнергии произошло в Эстонии

09 июня 2026, 19:02

Эстонский город Тарту остался без света

Фото: istockphoto/Daria Kulkova

В Эстонии произошли масштабные сбои в энергоснабжении. Без света остался второй по величине город страны Тарту и прилегающие к нему районы, сообщает телерадиокомпания ERR.