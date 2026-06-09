Масштабное отключение электроэнергии произошло в Эстонии
В Эстонии произошли масштабные сбои в энергоснабжении. Без света остался второй по величине город страны Тарту и прилегающие к нему районы, сообщает телерадиокомпания ERR.
Местные жители также жалуются на отключения электроэнергии за пределами города — в поселке Вастсе-Куусте в Пылвамаа и в Ныо в Тартумаа. В числе пострадавших объектов — одна из крупнейших больниц страны, клиника Тартуского университета. Предварительной причиной названы неполадки, возникшие во время плановых ремонтных работ.
Ранее подобный инцидент произошел в Иркутске, где десятки тысяч жителей остались без света из-за аварии в Ленинском районе. По данным Telegram-канала Babr Mash, инцидент случился на местных сетях.
Электричество отсутствовало более чем в 600 домах на улицах Волгоградской, Гражданской, Ленинградской, Марии Ульяновой, Маршала Говорова, Мира, Панфилова, Почтамтской, Таманской, Трактовой, Шпачека и Красном Пути.
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