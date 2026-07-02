Массовая авария произошла на транзитной эстакаде в Москве

02 июля 2026, 10:20

В Москве на Тульской транзитной эстакаде столкнулись четыре автомобиля

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

В Москве на Тульской транзитной эстакаде произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта в своем телеграм-канале.