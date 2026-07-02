Массовая авария произошла на транзитной эстакаде в Москве
В Москве на Тульской транзитной эстакаде произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта в своем телеграм-канале.
На место массовой аварии направили сотрудников экстренных служб. Ее точные причины и обстоятельства пока выясняются. Информация о наличии пострадавших также не поступала.
В ведомстве отметили, что движение в районе аварии затруднено на четыре километра — проезд осуществляется только по одной полосе из трех. Водителей призывают заранее планировать поездки и выбирать пути объезда.
Ранее сообщалось, что ДТП с участием двух автомобилей произошло в Каменске-Уральском. Автомобиль Infiniti, выполнявший разворот, выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-2110. От удара водитель и три пассажира иномарки скончались на месте происшествия. Еще два человека пострадали — им оказывают медицинскую помощь.
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