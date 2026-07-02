Россиянка попала под катер во время катания на гидроцикле

02 июля 2026, 09:51

Петербурженка упала с гидроцикла в воду и ударилась о катер

Фото: iStock/timltv

Жительница Санкт-Петербурга пострадала после того, как упала с гидроцикла в воду и ударилась о проходивший мимо катер. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.