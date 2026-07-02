Россиянка попала под катер во время катания на гидроцикле
Жительница Санкт-Петербурга пострадала после того, как упала с гидроцикла в воду и ударилась о проходивший мимо катер. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.
По данным ведомства, инцидент произошел вечером 1 июля в акватории Средней Невки. Компания из трех человек каталась на гидроциклах, когда одна из женщин не справилась с управлением, упала в воду и столкнулась с катером. Пострадавшую госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
Транспортная полиция изъяла все судна. Прокуратура, в свою очередь, начала проверку, чтобы установить все причины и обстоятельства происшествия, а также оценить соблюдение правил безопасности на водном транспорте.
Ранее сообщалось, что в Брянской области на озере Орлик-3 утонула маленькая девочка.
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