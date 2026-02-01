Массовая авария с участием почти 60 автомобилей парализовала шоссе в Калифорнии
В штате Калифорния (США) столкнулись десятки транспортных средств. Причиной аварии стал густой туман, резко снизивший видимость на шоссе в округе Туларе, пишет Daily Mail.
Автомобили начали сталкиваться одновременно в обоих направлениях движения. По данным Калифорнийской дорожной полиции, в цепочке оказались 59 повреждённых машин. Изначально местные власти предполагали, что число участников ДТП может достигать 150 единиц транспорта, однако эти оценки не подтвердились.
В результате аварии не менее десяти человек обратились за медицинской помощью. ДТП парализовало движение на шоссе, поэтому многие водители застряли в многокилометровых пробках. Впоследствии из проблемного района всех желающих эвакуировали на автобусах.
Ключевым фактором, спровоцировавшим массовую аварию, стала критически низкая видимость — 30–60 метров. Из‑за этого водители не успевали реагировать на изменения дорожной обстановки.
