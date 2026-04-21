Массовая авария в центре Москвы унесла жизни двух человек
Два человека погибли в массовом ДТП на Садовом кольце в центре Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры в своем телеграм-канале.
Трагедия произошла на улице Садовая-Черногрязская. Женщина на Mercedes столкнулась с электровелосипедом и машиной такси, а затем еще с несколькими транспортными средствами.
Водитель электровелосипеда скончался на месте от травм, несовместимых с жизнью. Пассажирку автомобиля Mitsubishi доставили в больницу, но спасти ее не удалось. Еще несколько человек пострадали. По факту происшествия проводится проверка.
Ранее сообщалось, что восемь человек пострадали при пожаре в доме, в котором снимали фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!».
