Массовая драка мигрантов в Подмосковье обернулась уголовным делом

Фото: сайт СК РФ
Следственный комитет возбудил уголовное дело по массовой драке мигрантов в подмосковном Раменском. Об этом сообщила пресс-служба ведомства 1 сентября.
О деталях расследования массовой драки мигрантов в Раменском округе Московской области доложат председателю СК Александру Бастрыкину.
Уголовное дело возбудили по статье 2013 УК – хулиганство. Причины и подробности потасовки неизвестны.
Ранее два гражданина Узбекистана напали на сотрудников полиции во время попытки побега из центра временного содержания иностранцев в городе Артем. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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«Ранее местные жители неоднократно обращались в местную администрацию и правоохранительные органы по факту противоправных действий мигрантов, но меры до сих пор не приняты», – говорится в сообщении следкома.
Уголовное дело возбудили по статье 2013 УК – хулиганство. Причины и подробности потасовки неизвестны.
Ранее два гражданина Узбекистана напали на сотрудников полиции во время попытки побега из центра временного содержания иностранцев в городе Артем. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Лия Мурадьян