Жилой дом с людьми рухнул в Махачкале — видео
Трехэтажный жилой дом обрушился на улице Газопроводной в Махачкале. Об этом сообщает телеканал RT.
Предварительно, фундамент здания размыло после дождя. Оставшихся внутри людей вызволяют спасатели, после чего их передают медикам. Точное число пострадавших пока неизвестно.
Также существует угроза обрушения еще одной многоэтажки, расположенной рядом. Дома на этой улице построены в устье реки, что запрещено. Сейчас из них срочно эвакуируют жильцов.
Напомним, в воскресенье в Махачкале вновь пошел ливень — вода затопила многие улицы и дома. Городские службы перевели на усиленный режим работы, чтобы расчищать русла рек.
Из-за непогоды 139 населенных пунктов Дагестана остались без электричества. Кроме того, более 50 сел Чародинского района лишились транспортного сообщения из-за камнепада.
