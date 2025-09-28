Житель Ленинградской области год выманивал у школьниц видео для самоудовлетворения
В Ленинградской области местный житель около года выманивал у несовершеннолетних девочек интимные видео, чтобы удовлетворять себя. Об этом пишет Telegram-канал «Плохие Новости 18+».
Поводом для начала расследования стало обращение в полицию матери одной из пострадавших девушек. Жертве было 16 лет.
В ходе обыска у подозреваемого, работающего в магазине алкогольной продукции, обнаружили компрометирующие материалы не на одну школьницу, а на различных подростков. Эту информацию он хранил на своем телефоне.
В отношении 23-летнего мужчины возбудили уголовное дело.
Ранее сообщалось, что суд в Одесской области приговорил 75-летнего мужчину к шести годам колонии общего режима. Его признали виновным в насильственных действиях в отношении семилетней девочки.
В ночь на 27 сентября в центре Санкт-Петербурга жестоко напали на малолетнего ребенка. Неизвестный использовал для атаки колото-режущий предмет.
