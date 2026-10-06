Массовые беспорядки начались во Франции

06 октября 2026, 20:08

Французские школьники громят витрины магазинов и офисов

Фото: istockphoto/Sean Hannon

В Париже протестующие школьники начали громить офисы и витрины магазинов в районе бульвара Вольтер. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.