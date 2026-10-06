Массовые беспорядки начались во Франции
В Париже протестующие школьники начали громить офисы и витрины магазинов в районе бульвара Вольтер. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.
Несколько тысяч учащихся вышли на демонстрацию на площади Республики по призыву профсоюзов. Изначально акция проходила мирно, однако затем между протестующими и полицией начались столкновения. Демонстранты бросали в правоохранителей мусорные баки, камни и фейерверки. В ответ полиция применила шумовые гранаты и слезоточивый газ.
Позже беспорядки переместились в район площади Нации. Часть протестующих ворвалась в офис агентства по трудоустройству, где перевернула мебель и полки, разбросав их содержимое. Также сообщается о повреждении витрин магазинов.
На фоне продолжающихся волнений президент Франции Эммануэль Макрон вечером проведет экстренное совещание с рядом членов правительства. В нем, в частности, примут участие премьер-министр Себастьян Лекорню и министр образования Эдуар Жеффре.
Массовые акции школьников проходят по всей Франции с конца сентября. Учащиеся выступают против перегруженных учебных расписаний, нехватки преподавателей и других проблем в сфере образования. По последним данным, в ходе протестов задержали более пяти тысяч учащихся, большинство из них — несовершеннолетние.
Столкновения демонстрантов с полицией ранее происходили в Страсбурге, Марселе, Ренне и Тулузе. По данным телеканала BFMTV, в понедельник нападениям подверглись 413 образовательных учреждений по всей стране. Около 40 процентов из них впервые стали объектами атак за время протестов. Во французском правительстве считают, что происходящее может свидетельствовать о попытках расширить протестное движение.
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