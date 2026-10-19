Массовые поминки закончились госпитализацией более 100 человек
Более 100 человек госпитализировали после массовых поминок в Турции. Об этом сообщает портал Haber7.
Традиционное мероприятие под названием «Мевлид-и Шериф и День риса» проводилось в городе Бурса во второй раз. Участникам раздали курицу с рисом — всего угощение получили около тысячи человек. Примерно через три часа после начала мероприятия у некоторых людей появились тошнота и рвота, и их доставили в больницы. Жандармерия начала расследование происшествия. Предварительной причиной назвали пищевое отравление.
Ранее сообщалось, что российская семья отравилась во время отдыха в четырехзвездочном отеле Albatros Neverland Alf Leila Wa Leila в Хургаде. Родители с детьми питались только на территории гостиницы, и на второй день с момента заселения им стало плохо.
У туристов начались сильные боли в животе и рвота. Они рассказали, что незадолго до недомогания ели пиццу. Отец семейства оказался в больнице по скорой, остальным помощь оказала врач при гостинице. Позже стало известно и о друг их случаях отравления в том же отеле.
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