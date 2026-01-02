Достижения.рф

Водитель сбил двух школьников, переходивших дорогу в Красноярском крае

Фото: iStock/maxim4e4ek

Водитель сбил двух школьников в Красноярском крае. Об этом пишут местные Telegram-каналы.



Инцидент произошел в Кодинске. Дети хотели перейти дорогу по пешеходному переходу, однако их сбил автомобиль.

В настоящее время пострадавшие находятся в больнице с серьёзными травмами. Иные подробности не приводятся.

Екатерина Коршунова

