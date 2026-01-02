Водитель сбил двух школьников, переходивших дорогу в Красноярском крае
Водитель сбил двух школьников в Красноярском крае. Об этом пишут местные Telegram-каналы.
Инцидент произошел в Кодинске. Дети хотели перейти дорогу по пешеходному переходу, однако их сбил автомобиль.
В настоящее время пострадавшие находятся в больнице с серьёзными травмами. Иные подробности не приводятся.
Ранее стало известно, что в Москве на МКАД произошло второе за день массовое столкновение. ДТП случилось на внутренней стороне 34-го километра, недалеко от съезда 35А. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также: