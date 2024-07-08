«Мерседес» бывшего замдиректора Роскосмоса попал в массовое ДТП

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«Мерседес» бывшего замгендиректора «Роскосмоса», а ныне руководителя «Сбер Капитала» Дмитрия Беленова попал в массовое ДТП в центре Москвы. Об этом сообщает Телеграм-канал 112.
По информации источника, крупная авария произошла на Смоленском бульваре, где столкнулось 6 автомобилей. Находился ли сам бизнесмен в авто в момент столкновения не уточняется. Число пострадавших вскоре будет известно.
Ранее сообщалось о крупном ДТП на курорте в Анталье. Водитель автобуса не справился с управлением и влетел в столб. Сам мужчина скончался, есть 7 пострадавших из России, а в сумме увечья получили 20 человек.
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