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«Мерседес» бывшего замдиректора Роскосмоса попал в массовое ДТП

112: в крупном ДТП в Москве участвовало авто бывшего замдиректора Роскосмоса
08 июля 2024, 15:30
Фото: IStock/Bilanol

Фото: IStock/Bilanol

«Мерседес» бывшего замгендиректора «Роскосмоса», а ныне руководителя «Сбер Капитала» Дмитрия Беленова попал в массовое ДТП в центре Москвы. Об этом сообщает Телеграм-канал 112.


По информации источника, крупная авария произошла на Смоленском бульваре, где столкнулось 6 автомобилей. Находился ли сам бизнесмен в авто в момент столкновения не уточняется. Число пострадавших вскоре будет известно.

Ранее сообщалось о крупном ДТП на курорте в Анталье. Водитель автобуса не справился с управлением и влетел в столб. Сам мужчина скончался, есть 7 пострадавших из России, а в сумме увечья получили 20 человек.

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В Геленджике затонула спортивная парусная яхта, пропала женщина
08 июля 2024, 14:18

Фото: istockphoto / studio-fi

Спортивная парусная яхта с людьми на борту затонула в Черном море в районе Геленджика, четверых человек удалось спасти, еще одна женщина пропала, сообщили в Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
Инцидент произошёл днём 7 июля. Судно, на котором проходило обучение яхтингу, затонуло. Из воды были спасены четверо человек.

«В Геленджике следователем устанавливаются обстоятельства затопления спортивной парусной яхты, в результате которого пропала женщина», – указано в сообщении ведомства.

Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 2 ст. 238 УК РФ). Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее, 6 июля, сообщалось о затоплении катера на реке Амур в Хабаровске. В результате этого происшествия три человека пропали без вести.

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#обучение
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#происшествия
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СК опубликовал кадры задержания подозреваемых в изнасиловании ведущей МАТЧ ТВ
СКР: по делу об изнасиловании ведущей телеканала задержано трое подозреваемых
08 июля 2024, 12:28

Фото: IStock/vichinterlang

СК показал кадры задержания трех подозреваемых в изнасиловании ведущей «Матч ТВ», видео публикует Телеграм-канал NEWS.ru.


Как сообщают в правоохранительных органах, задержанных трое, все они граждане Узбекистана. Один из них пытался скрыться еще 6 июля, но его поймали. Второго мигранта 1999 года рождения задержали в районе станции ВДНХ. Недавно стало известно о задержании третьего, который не участвовал в изнасиловании, но просто наблюдал за происходящим. Следователи будут просить избрать меру пресечения всем троим фигурантам дела.

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#вднх
#изнасилование
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Группа мигрантов изнасиловала сотрудницу «Матч ТВ»: как и за что уроженцы Узбекистана надругались над девушкой
Мигранты изнасиловали сотрудницу «Матч ТВ» около «Останкино»: детали дела
08 июля 2024, 12:09

Фото: iStock/demaerre

Сотрудница телеканала «Матч ТВ» заявила в полицию об изнасиловании. По словам девушки, на нее напала группа иностранных граждан, когда она возвращалась с работы домой. О том, что известно об инциденте и кем оказались насильники расскажет редакция «Радио 1».

Сотрудницу «Матч ТВ» изнасиловали мигранты


В ночь на 6 июля девушка вышла из здания телецентра и пошла в сторону Останкинского пруда. Там на нее напали три иностранных гражданина и изнасиловали. Вскоре правоохранителям удалось установить личности злоумышленников. Ими оказались три гражданина Узбекистана.

Задержали преступников уже через 40 минут после нападения на девушку.

Мужчины были пьяны: двое из них напали на девушку, а третий наблюдал за окружающей обстановкой, обеспечивая безопасность соучастников. Один из мигрантов пытался скрыться от полиции, но его поймали по дороге в аэропорт.

Всех подозреваемых доставили в отдел. Возбуждено уголовное дело об изнасиловании, совершенном группой лиц. Известно, что молодые мужчины приехали на заработки в Москву. Возраст нападавших от 22 до 25 лет.


На случившееся отреагировала Канделаки


Подробности нападения на сотрудницу руководство «Матч ТВ» раскрывать не стало. На телеканале сообщили лишь о том, что делом занимаются специализированные органы. С пострадавшей работодатели находятся на связи и оказывают ей поддержку.

Информацию о нападении на девушку также подтвердила заместитель генерального директора холдинга «Газпром-медиа» и экс-генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки.

«Все наши мысли — с ней. Насильники будут наказаны по всей строгости закона. Справедливость восторжествует. Приложим для этого все наши усилия», — заявила телеведущая.

Глава СК потребовал доклад о расследовании уголовного дела


Глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту нападения на сотрудницу телеканала. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения задержанным.

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Дочери бойца СВО вскрыли череп из-за сожителя матери
08 июля 2024, 10:55

Фото: istockphoto/Georgiy Datsenko

В Архангельской области врачи вскрыли череп дочери бойца, участвующего в специальной военной операции. На это они вынуждены были пойти ради спасения жизни двухлетнего ребёнка, пострадавшего от рук сожителя матери.
Именно из-за нового возлюбленного своей матери девочка получила тяжёлую травму, передаёт сетевое издание «Архангельск Онлайн». Мужчина с силой бросил её на пол. После этого девочку госпитализировали и врачи прооперировали её, удалив образовавшуюся гематому, которая давила на мозг и угрожала жизни ребёнка.

По словам отца девочки, увидев дочь после трепанации черепа, он сам едва не потерял сознание. Теперь участник спецоперации намерен добиваться лишения бывшей жены родительских прав. В отношении мужчины, травмировавшего девочку, возбуждено уголовное дело.

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В Подмосковье мигрант пытался изнасиловать школьника во время купания в реке
08 июля 2024, 09:09

Фото: istockphoto/Irina_Geo

Мужчина напал на школьника, когда тот купался в реке. Об этом сообщает телеграм-портал SHOT.
Инцидент произошёл в Подмосковье.

12-летний мальчик отдыхал на берегу реки Вори. В какой-то момент к ребенку подошел неизвестный мужчина и предложил ему прогуляться по берегу, а потом научить его плавать. Вдруг незнакомец стал приставать к ребенку и склонять его к сексуальной связи. Мальчику удалось вырваться и убежать.
По информации портала по подозрению в преступлении задержан 42-летний разнорабочий Шерали. Возбуждено уголовное дело.

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На Алтае лучших рыбаков наградили медалями на украинском языке
08 июля 2024, 08:50

Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska

В Волчихинском районе Алтайского края прошли соревнования по рыбалке. Победителям и призёрам торжественно вручили медали на украинском языке.
Лучшие рыбаки, занявшие призовые места в соревнованиях с удивлением увидели на наградных медалях надписи на мове, передаёт телеграм-канал Mash Siberia. На опубликованных снимках можно увидеть, как медаль, висящая на ленте, выполненной в цветах российского триколора, украшена на аверсе надписью «III мiсце».

Представители кооператива «Приборовое», организовавшего соревнования по рыбной ловле, объяснили, что не обратили внимания на надписи, когда закупали призы и награды. Организаторы извинились перед участниками и пообещали заменить медали в ближайшее время.

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В аэропорту Пулково эвакуировали пассажиров SSJ 100 из-за задымления двигателя
08 июля 2024, 02:13

Фото: iStock/Sitikka

В санкт-петербургском аэропорту Пулково произошло задымление двигателя самолета Sukhoi Superjet 100. Члены экипажа и пассажиры были эвакуированы. Об этом пишет Telegram-канал «Представитель Росавиации».
Сообщается, что двигатель самолета авиакомпании «Ямал» задымился на стоянке с выключенными двигателями. Производилась штатная высадка 87 пассажиров. Механик «сообщил о возгорании мотора». Открытого пламени не было. Однако наблюдалось задымление. Спасатели применили пенные средства тушения.

По версии северо-западной транспортной прокуратуры, задымление произошло не во время высадки пассажиров, а при движении самолета по взлетно-посадочной полосе. Пострадавших в результате происшествия нет.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Внуково топливозаправщик едва не врезался в самолет. Машина с топливом подрезала воздушное судно, когда самолет турецкой авиакомпании шел на взлет. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#машина
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Бастрыкин отреагировал на изнасилование мигрантами сотрудницы «Матч ТВ»
Бастрыкин поручил доложить о расследовании изнасилования сотрудницы «‎Матч ТВ»
08 июля 2024, 01:27

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад по факту нападения троих мигрантов на женщину в Москве. Об этом информирует пресс-служба ведомства.
Ранее сотрудница «Матч ТВ» заявила о том, что её изнасиловали рядом с телецентром «Останкино». Нападение произошло в ночь на субботу, 6 июля, когда она возвращалась с работы.

Следственный комитет России, сообщает, что в отношении жительницы Москвы было совершено преступление против половой неприкосновенности. По данному факту возбуждено уголовное дело против троих граждан Узбекистана. Бастрыкин дал поручение доложить ему о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Отмечается, что одного из преступников поймали в аэропорту. Злоумышленникам может грозить до десяти лет тюремного заключения.

Ранее сообщалось, что Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства массовой драки в Краснодарском крае. По информации правоохранителей, конфликт начался из-за того, что дети мигрантов не пустили местных детей на площадку. Их родители попытались объяснить приезжим, что площадка является общей, но те в ответ перешли на оскорбления., что привело к драке.

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Стало известно, что осложняет поиск людей под завалами в Волгограде
Поиск людей под завалами насосной станции в Волгограде осложняет скопление газа
08 июля 2024, 00:39

Фото: IStock/Bjoern Wylezich

Поиск людей под завалами насосной станции в Волгограде осложняет скопление газа. Об этом информирует РИА Новости.
В субботу в Красноармейском районе Волгограда произошел взрыв газа на канализационно-насосной станции. На месте происшествия находились 8 человек. Двое погибли, а трое пострадали. Сообщается, что под завалами могут находиться 3 человека.

«Поиск людей осложняется тем, что под заваленными конструкциями станции мог скопиться газ и тем, что нет понимания, где именно они находились. Здание уходило под землю на глубину с пятиэтажный дом», — заявили агентству в экстренных службах.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Предварительная причина взрыва — нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ.

Ранее сообщалось, что под Воронежем эвакуируют жителей из-за детонации взрывоопасных объектов. В регионе из-за продолжающейся детонации был введен режим ЧС. Взрыв на складе под Воронежем прежде произошел из-за атаки ВСУ. Пострадавших в результате инцидента нет. На месте продолжают работать экстренные службы.

Три человека пострадали при взрыве газового баллона на стройке детсада в Петербурге. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#взрыв газа
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