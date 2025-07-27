Массовое ДТП произошло под Симферополем из-за дыма на фоне пожара в регионе

27 июля 2025, 18:00

Mash: девять машин попали в массовое ДТП под Симферополем из-за дыма от пожара

Фото: istockphoto/Aleksei Andreev

Девять машин столкнулись в массовом ДТП под Симферополем из-за дыма на фоне пожара в регионе.





Как пишет Telegram-канал «Mash на волне», несколько поврежденных автомобилей стоят на дороге. О происшествии стало известно в воскресенье, 27 июля.



