Массовое ДТП произошло под Симферополем из-за дыма на фоне пожара в регионе
Mash: девять машин попали в массовое ДТП под Симферополем из-за дыма от пожара
Девять машин столкнулись в массовом ДТП под Симферополем из-за дыма на фоне пожара в регионе.
Как пишет Telegram-канал «Mash на волне», несколько поврежденных автомобилей стоят на дороге. О происшествии стало известно в воскресенье, 27 июля.
«Девять машин столкнулись под Симферополем из-за дыма от пожара. На «Тавриде» горит «Шевроле», — сказано в публикации.Некоторое время назад стало известно о крупном пожаре в Симферополе. Сотрудники МЧС проинформировали, что ликвидацией возгорания сейчас занимаются 157 человек и 30 единиц техники. Задействован вертолет, который осуществил уже четыре сброса воды. Площадь возгорания составляет шесть гектаров, горит сухая растительность.