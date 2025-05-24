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Устроившей поджог отдела полиции петербурженке предъявили обвинения в совершении теракта

Фото: iStock/ Vladimir Cetinski

Фото: iStock/ Vladimir Cetinski

Женщине, которая подожгла отделение полиции в Санкт-Петербурге, предъявили обвинение в совершении теракта, сообщил Телеграм-канал SHOT.
Отмечалось, что она может лишиться свободы сроком до 20 лет.

38-летняя Анна в беседе со следователями заявила, что стала жертвой украинских аферистов, которые набрали кредитов на ее имя. Для возврата средств они сказали забросать полицейское отделение «коктейлями Молотова». Общался с петербурженкой некий Андрей, который просил все снимать. Всего в окно здания Анна кинула три бутылки с зажигательной смесью, а потом скрылась с места инцидента на машине.

Затем девушку задержали. Также завели уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК РФ. Свою вину Анна уже признала.

Напомним, петербурженка подошла к зданию, разбила окно и устроила пожар в актовом зале. Полицейским удалось ликвидировать возгорание до прибытия пожарной бригады.

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#уголовное дело
В Турции российская туристка пострадала, когда убегала от возлюбленного с оружием
24 мая 2025, 22:53

Фото: iStock/ Boyloso

Российская туристка серьезно пострадала в турецкой Анталье, убегая от возлюбленного, который угрожал ей оружием, сообщила газета Sabah.
Отмечалось, что инцидент случился в районе Окурджалар. Романтический партнер туристки избил ее, а затем угрожал ей винтовкой.

Очевидцы незамедлительно вызвали скорую помощь и позвонили сотрудникам правоохранительных органов. Пострадавшую доставили в больницу Манавгата, а мужчину задержали.

«Здоровье женщины остается под угрозой», — обратили внимание авторы материала.

Газета уточнила, что правоохранительные органы проводят расследование всех обстоятельств произошедшего. Подозреваемому предъявили обвинения по статье о нанесении тяжкого вреда здоровью и угрозе жизни.

Ранее сообщалось, что В Троицком округе Москвы четырехлетний ребёнок упал в заброшенный колодец. Спасти малыша не удалось.

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Устроившей поджог отдела полиции петербурженке предъявили обвинения в совершении теракта

Авто полузащитника «Краснодара» Кривцова остановили сотрудники ДПС

В Казани иностранец убил экс-жену и порезал трёхлетнего сына в его день рождения
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#больница
#оружие
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Авто полузащитника «Краснодара» Кривцова остановили сотрудники ДПС
24 мая 2025, 21:38

Никита Кривцов (Фото: Инстаграм* @krivtsov__88)

Автомобиль полузащитника футбольного клуба «Краснодар» Никиты Кривцова остановили сотрудники ДПС, сообщил Телеграм-канал Mash на спорте.
Отмечалось, что машине пришлось притормозить на выезде со стадиона в Краснодаре.

Спортсмен вышел из машины и сразу начал кому-то звонить. Согласно предварительной информации, Кривцов употребил шампанского в раздевалке, а потом сел за руль.

Спустя некоторое время футболист убедил правоохранителей отпустить его. Никиту и сопровождавшую его девушку отпустили — она и повела автомобиль.

Напомним, сегодня футбольный клуб «Краснодар» впервые в своей истории одержал чемпионство в Российской премьер-лиге, когда обыграл «Динамо» со счетом 3:0. Впервые с 2018-го победу в РПЛ одержали не «Зенит». Клуб из Санкт-Петербурга завоевывал шесть титулов подряд, теперь серия прервалась.

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В Москве 4-летний мальчик погиб, провалившись в заброшенный колодец
24 мая 2025, 21:19

Фото: iStock/feri ferdinan

В Троицком округе Москвы четырёхлетний ребёнок упал в заброшенный колодец. Спасти малыша не удалось, пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что трагедия произошла на территории садового товарищества «Полесье» в начале восьмого вечера. Маленький мальчик во время прогулки забежал на заброшенный участок и провалился в колодец, который не был ничем прикрыт. Его глубина составляет порядка трёх метров.

Маме малыша не удалось самостоятельно вытащить его, поэтому она оперативно вызвала спасателей. Когда они достали ребёнка, он уже был без сознания.

Прибывшие на место врачи попытались реанимировать мальчика, но безуспешно.

В настоящее время спасатели пытаются допросить мать погибшего ребёнка, у которой сильнейшая истерика. Ей оказывают помощь психологи.

Прокуратура начала проверку.

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В Казани иностранец убил экс-жену и порезал трёхлетнего сына в его день рождения
24 мая 2025, 18:46

Фото: iStock/tiero

Житель Казани убил бывшую жену, порезал трёхлетнего сына и прямо сейчас грозится совершить самоубийство. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.
Отмечается, что всё происходит в ЖК «Волжская гавань». Мужчина является иностранцем, но имеет российское гражданство. Очевидцы сообщают, что он ворвался в квартиру к бывшей жене и убил её, после чего напал на трёхлетнего сына, у которого сегодня день рождения, а затем сбежал в свою квартиру по соседству.

Теперь неадекват грозится совершить самоубийство. С ним ведут переговоры на английском языке.

В настоящее время состояние мальчика уточняется. Он выжил, но получил серьёзные ранения.

По предварительной версии, скандал произошёл из-за развода.

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Водитель пострадал при возгорании школьного автобуса в Подмосковье
24 мая 2025, 18:34

Фото: iStock/Iulianna Est

Школьный автобус загорелся на обочине в подмосковной Коломне. Инцидент произошел около 10:34 вблизи одного из домов, расположенных на улице Озерской в селе Полурядинки. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на ГУ МВД России по Московской области.
В публикации отмечается, что сначала возник дым, а после — возгорание. Как сообщает источник «РЕН ТВ», в результате происшествия пострадал водитель, его доставили в больницу. Предварительной причиной пожара считается неисправная проводка. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают точные обстоятельства произошедшего.

Перед этим сообщалось, что после смертельного ДТП на трассе М-12 в Подмосковье задержали водителя микроавтобуса.

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