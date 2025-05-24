Устроившей поджог отдела полиции петербурженке предъявили обвинения в совершении теракта

Фото: iStock/ Vladimir Cetinski
Женщине, которая подожгла отделение полиции в Санкт-Петербурге, предъявили обвинение в совершении теракта, сообщил Телеграм-канал SHOT.
Отмечалось, что она может лишиться свободы сроком до 20 лет.
38-летняя Анна в беседе со следователями заявила, что стала жертвой украинских аферистов, которые набрали кредитов на ее имя. Для возврата средств они сказали забросать полицейское отделение «коктейлями Молотова». Общался с петербурженкой некий Андрей, который просил все снимать. Всего в окно здания Анна кинула три бутылки с зажигательной смесью, а потом скрылась с места инцидента на машине.
Затем девушку задержали. Также завели уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК РФ. Свою вину Анна уже признала.
Напомним, петербурженка подошла к зданию, разбила окно и устроила пожар в актовом зале. Полицейским удалось ликвидировать возгорание до прибытия пожарной бригады.
Читайте также:
В Москве 4-летний мальчик погиб, провалившись в заброшенный колодец
В Казани иностранец убил экс-жену и порезал трёхлетнего сына в его день рождения
Водитель пострадал при возгорании школьного автобуса в Подмосковье
38-летняя Анна в беседе со следователями заявила, что стала жертвой украинских аферистов, которые набрали кредитов на ее имя. Для возврата средств они сказали забросать полицейское отделение «коктейлями Молотова». Общался с петербурженкой некий Андрей, который просил все снимать. Всего в окно здания Анна кинула три бутылки с зажигательной смесью, а потом скрылась с места инцидента на машине.
Затем девушку задержали. Также завели уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК РФ. Свою вину Анна уже признала.
Напомним, петербурженка подошла к зданию, разбила окно и устроила пожар в актовом зале. Полицейским удалось ликвидировать возгорание до прибытия пожарной бригады.
Читайте также:
В Москве 4-летний мальчик погиб, провалившись в заброшенный колодец
В Казани иностранец убил экс-жену и порезал трёхлетнего сына в его день рождения
Водитель пострадал при возгорании школьного автобуса в Подмосковье
Ольга Енгалычева