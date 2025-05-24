Устроившей поджог отдела полиции петербурженке предъявили обвинения в совершении теракта

Школьный автобус загорелся на обочине в подмосковной Коломне. Инцидент произошел около 10:34 вблизи одного из домов, расположенных на улице Озерской в селе Полурядинки. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на ГУ МВД России по Московской области.