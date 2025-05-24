В Турции российская туристка пострадала, когда убегала от возлюбленного с оружием

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Российская туристка серьезно пострадала в турецкой Анталье, убегая от возлюбленного, который угрожал ей оружием, сообщила газета Sabah.
Отмечалось, что инцидент случился в районе Окурджалар. Романтический партнер туристки избил ее, а затем угрожал ей винтовкой.
Очевидцы незамедлительно вызвали скорую помощь и позвонили сотрудникам правоохранительных органов. Пострадавшую доставили в больницу Манавгата, а мужчину задержали.
Газета уточнила, что правоохранительные органы проводят расследование всех обстоятельств произошедшего. Подозреваемому предъявили обвинения по статье о нанесении тяжкого вреда здоровью и угрозе жизни.
Ранее сообщалось, что В Троицком округе Москвы четырехлетний ребёнок упал в заброшенный колодец. Спасти малыша не удалось.
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Очевидцы незамедлительно вызвали скорую помощь и позвонили сотрудникам правоохранительных органов. Пострадавшую доставили в больницу Манавгата, а мужчину задержали.
«Здоровье женщины остается под угрозой», — обратили внимание авторы материала.
Газета уточнила, что правоохранительные органы проводят расследование всех обстоятельств произошедшего. Подозреваемому предъявили обвинения по статье о нанесении тяжкого вреда здоровью и угрозе жизни.
Ранее сообщалось, что В Троицком округе Москвы четырехлетний ребёнок упал в заброшенный колодец. Спасти малыша не удалось.
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Ольга Енгалычева