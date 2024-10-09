Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ В Турции перевернулся автобус с российскими туристами, пострадали 15 россиян

В Турции перевернулся автобус с российскими туристами, пострадали 15 россиян

15 туристов из Петербурга пострадали в перевернувшемся автобусе в Турции
09 октября 2024, 14:32
Фото: istockphoto/conejota

Фото: istockphoto/conejota

Автобус с туристами из Санкт-Петербурга перевернулся в городе Фетхие в Турции. Инцидент произошел, когда группа направлялась из отеля в аэропорт Даламан, сообщает 78.ru. Автобус вылетел в кювет и несколько раз перевернулся. Пострадали 15 граждан России.
По предварительной версии, водитель не справился с управлением. Очевидцы описали его стиль вождения как «дерзкий». Некоторые туристы получили легкие ушибы и смогли самостоятельно добраться до аэропорта.

По данным издания, всего пострадали 16 человек, 15 из которых — граждане России. Туристы с незначительными травмами улетели в Петербург, но часть их багажа осталась в Турции.



Ранее экскурсионный автобус с туристами перевернулся в Египте. В том ДТП пострадали более 20 граждан России.

Читайте также:

Дистанционный взрыв: заминированный поезд прибыл в Ярославль из Подмосковья, что известно о попытке теракта

Увеличилось число эвакуированных после пожара на нефтебазе в Феодосии

В Брянской области сдетонировали взрывоопасные предметы
#дтп
#автобус
#туристы
#водитель
#петербург
#турция
Раскрыт мотив убийства 13-летней девочкой сводных сестёр в Тольятти
SHOT: подозреваемая в убийстве сестёр девочка не хотела примирения мамы и отчима
09 октября 2024, 15:20

Фото: iStock/Valentina Zavrazhina

Школьница, подозреваемая в убийстве сестёр в Тольятти, не хотела, чтобы мама жила с отчимом и мирилась с ним после многочисленных измен. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что 41-летняя Ирина не состояла в официальных браках с отцами своих пятерых дочек. Из первых отношений она ушла из-за того, что мужчина выпивал. А несколько лет назад она познакомилась с Юрием, от которого родила двоих детей.

Однако недавно Юрий и Ирина сильно поссорились из-за постоянных измен мужчины, после чего его выгнали из дома. Юрий неоднократно приходил, писал слова любви на асфальте и в итоге Ирина простила его. Однако из-за постоянных скандалов пару всё же вызвали на допрос.

По предварительной версии, 13-летняя подозреваемая в убийстве уговаривала маму не мириться с Юрием и уйти от него, но женщина всё же продолжила жить с мужчиной. Чтобы отомстить отчиму, девочка убила двоих его дочерей. Именно такую версию в настоящее время рассматривает следствие.

Читайте также:

Появились кадры из квартиры, в которой 13-летняя девочка убила маленьких сестёр

Следы от укусов и измены: как жила семья 13-летней школьницы из Тольятти, убившей двух сестер, подробности

Пять детей и два мужчины: раскрыты подробности о семье убитых в Тольятти девочек
#убийство
#конфликт
#скандал
#семья
#родители
#дети
#самарская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Москвича задержали за возбуждение ненависти в отношении бойцов СВО и их родных
09 октября 2024, 14:27

Фото: iStock/Thomasaf

В Москве задержали местного жителя, который публиковал в Сети материалы, направленные на возбуждении ненависти и вражды в отношении бойцов спецоперации, а также их родных. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по столице.
«По данным следствия, фигурант, находясь на территории Московского региона, разместил в социальной сети для неограниченного круга лиц записи, направленные на возбуждение ненависти и вражды в отношении российских военных и их близких родственников, а также угрожал применением насилия к ним», – рассказали в ведомстве Агентству городских новостей «Москва».

При этом там отметили, что данный факт был выявлен в ходе работы сотрудников столичных следователей и представителей других правоохранительных органов.

По данному факту возбуждено уголовное дело, москвича задержали.

Читайте также:

Вооруженные мужчины украли 1,6 млн у получившего ранение бойца СВО

«Ну как так-то?»: в Госдуме отреагировали на инцидент с раненым бойцом СВО

Семье участника СВО из Красногорска подарили стиральную машину
#москва
#дело
#уголовное дело
#инцидент
#мужчины
#сво
#ранение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Появились кадры из квартиры, в которой 13-летняя девочка убила маленьких сестёр
09 октября 2024, 13:45

Фото: iStock/Thomasaf

Следственное управление СК России по Самарской области представило кадры из квартиры в Тольятти, где 13-летняя школьница жестоко расправилась с двумя своими сводными сёстрами. Видео представлено в официальном Telegram-канале ведомства.
На представленных кадрах видно, как сотрудники Следственного комитета осматривают квартиру, где произошло преступление. Также на видео показан балкон, на котором как раз и нашли тела убитых двухлетней и пятилетней девочек. На их телах были обнаружены множественные ножевые ранения шеи и туловища.

СК РФ возбудил уголовное дело по факту произошедшего преступления.

Читайте также:

Следы от укусов и измены: как жила семья 13-летней школьницы из Тольятти, убившей двух сестер, подробности

Пять детей и два мужчины: раскрыты подробности о семье убитых в Тольятти девочек

Источник раскрыл подробности о родителях убитых в Тольятти девочек
#следственный комитет
#самарская область
#убийство
#дети
#преступление
#уголовное
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Дубне школьники открыли стрельбу по 41-летнему местному жителю
В Дубне школьники избили мужчину и выстрелили в него из пистолета
09 октября 2024, 12:54

Фото: iStock/M-Production

В подмосковной Дубне школьники избили мужчину, после чего выстрелили в него из пневматического пистолета. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва сейчас».
Отмечается, что несколько молодых людей 2006, 2008 и 2010 годов рождения накануне днём напали на 41-летнего мужчину. Они избили его, после чего один из подростков достал пистолет и произвёл выстрел.

Всех участников конфликта задержали. У них изъяли пневматический пистолет и поставили на учёт в детской комнате полиции.

Пострадавший мужчина был направлен на судебно-медицинскую экспертизу. Если специалистами будет установлено наличие телесных повреждений, то нападавшие получат серьёзное наказание.

Читайте также:

Внук напал с ножом на своего дедушку в Раменском

Следы от укусов и измены: как жила семья 13-летней школьницы из Тольятти, убившей двух сестер, подробности

Челябинцу, угрожавшему отрезать язык учителю, грозит до двух лет тюрьмы
#дубна
#подмосковье
#стрельба
#нападение
#школьники
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Дистанционный взрыв: заминированный поезд прибыл в Ярославль из Подмосковья, что известно о попытке теракта
09 октября 2024, 12:40

Фото: istock/designbydx

На главном железнодорожном вокзале Ярославля предотвращен теракт. Во время проверки днища одного из вагонов поезда, прибывшего из Подмосковья, сотрудники обнаружили подозрительное устройство с проводами. Подробности инцидента в материале «Радио 1».

В Ярославль прибыл поезд со взрывчаткой: подробности


По информации портала «Mash», во время проверки днища одного из вагонов поезда сотрудники обнаружили подозрительное устройство с проводами. Оно было установлено на 47-м вагоне. В связи с находкой место происшествия было оцеплено, на помощь вызвали кинологов и специалистов по уничтожению взрывчатых веществ. При дальнейшем осмотре у сотрудников правоохранительных органов возникли основания полагать, что на вагон было установлено самодельное взрывное устройство.

Детонации боеприпаса не произошло, жертв удалось избежать.

Фото: istock/Saharrr

Устройство, которое могло стать причиной взрыва на ярославском вокзале, было зафиксировано на пустом вагоне и весило 800 граммов. Поезд, на котором было обнаружено СВУ, перевозил цистерны.

Взрывное устройство, по данным правоохранительных органов, представляло собой сверток черного цвета, обмотанный скотчем. Внутри находилась металлическая труба с подозрительными веществами, а также SIM-карта, что предполагает возможность дистанционного подрыва. Сотрудники станции обнаружили его на высоте около 1,7 метра на соединении цистерны и платформы.

В настоящее время предстоит выяснить, когда к поезду было прикреплено взрывное устройство. Предварительно, состав формировался на станции Дно в Псковской области. После – прибыл на станцию Сонково в Подмосковье, а оттуда отправился в Ярославль.

Подрывы поездов под Брянском: что известно


2 мая прошлого года в Брянской области 20 вагонов грузового поезда сошли с рельсов неподалеку от станции Снежетьская. Локомотив не получил повреждений — опрокинутые вагоны были отцеплены, а поезд отправился дальше. Однако движение на участке между Снежетьской и Белыми Берегами было временно остановлено. В составе поезда было в общей сложности 70 вагонов.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз тогда сообщил, что подрыв рельсов был осуществлён с использованием «неустановленного взрывного устройства».

Днем ранее произошел аналогичный инцидент. На железнодорожных путях Брянской области прогремел взрыв, вызвавший крушение грузового поезда Гомель — Брянск. Сила взрыва составила примерно 10 килограммов в тротиловом эквиваленте, повредив около шести метров рельсов и четыре бетонные шпалы.

Кто взорвал поезда


По данным портала «SHOT», взрывы на железнодорожных путях в Брянской области, произошедшие 1 и 2 мая, могли быть делом одних и тех же злоумышленников. На месте происшествия были найдены обломки молотка, обгоревшие провода, банка из-под краски и окурки.

Вскоре подозреваемые были задержаны. Оказалось, что они действовали по заданию украинских спецслужб.

Читайте также:

Украинцу в Белоруссии дали 25 лет за теракт против российского самолета

В Севастополе экс-сотрудника ВМС Украины осудили на 14 лет за госизмену

Житель Донецка по заданию украинских спецслужб следил за автомобилями военных
#подмосковье
#поезд
#поезда
#теракт
#вагон
#происшествия
#сотрудники
#станции
#ярославское направление
#сбу
#диверсанты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Вооруженные мужчины украли 1,6 млн у получившего ранение бойца СВО
09 октября 2024, 12:08

Фото: iStock/blinow61

В городе Гусь-Хрустальный вооруженные мужчины украли у бойца спецоперации 1,6 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Владимирской области.
«Обвиняемые, зная, что у местного жителя, являющегося участником специальной военной операции, имеются денежные средства, полученные им в качестве выплат после ранений, прибыли по месту его нахождения и, угрожая оружием, заставили сесть к ним в автомобиль», – говорится в сообщении.

Грабители отобрали у военного мобильный телефон и через приложение банка перевели с его счета1,6 миллиона рублей.

Мужчин задержали и возбудили уголовное дело. Обоим уже предъявлено обвинение.

Ранее депутат ГД от Свердловской области Максим Иванов заявил, что необходимо оказывать поддержку участникам специальной военной операции с целью повышения рождаемости в Российской Федерации.

Читайте также:

Губернатор Воробьёв вручил награды бойцам подразделений БАРС

«Ну как так-то?»: в Госдуме отреагировали на инцидент с раненым бойцом СВО

Семье участника СВО из Красногорска подарили стиральную машину
#губернатор
#телефон
#дело
#автомобиль
#уголовное дело
#награды
#грабители
#обвинение
#инцидент
#операции
#депутат
#сво
#воробьёв
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Следы от укусов и измены: как жила семья 13-летней школьницы из Тольятти, убившей двух сестер, подробности
09 октября 2024, 12:01

Фото: istock/Edgar

В Тольятти на балконе одной из квартир по улице Лизы Чайкиной были найдены тела двух маленьких девочек — двух и пяти лет, с ножевыми ранениями на шее и теле. Правоохранители сразу предположили, что к убийству девочек причастен кто-то из близких родственников. Однако то, что малолетних лишила жизни их собственная 13-летняя сестра шокировало даже самих следователей. О подробностях произошедшего расскажет «Радио 1».

Семья убитых девочек из Тбилиси


41-летняя женщина по имени Ирина и 32-летний Юрий воспитывали четверых дочерей: старшей — 13 лет, средней — 10, а младшие девочки двух и пяти лет. Соседи охарактеризовали семью положительно. Однако уже после трагедии правоохранители выяснили, что родители девочек в момент преступления проходили допрос в полиции по делу о незаконном проникновении в собственность. Женщина сама подала заявление против своего сожителя.

По информации издания РИА Новости, сожитель периодически применял физическую силу к женщине и изменял ей. Она подала на него жалобу о незаконном проникновении, однако позже они помирились и возобновили совместную жизнь. Но на допрос их всё равно пригласили. Также оказалось, что Юрий долгое время проживал в общем коридоре подъезда, спал на полу и питался в кафе, общаясь с Ириной через дверь. Она рассказывала соседям об их ссорах и частых изменах.

Во время выяснений отношений с сожителем женщина часто оставляла младших детей с 13-летней дочерью. По словам знакомых семьи, девочка могла раздражаться, особенно когда младшая часто плакала. Также известно, что дочерей женщина родила от разных мужчин.


Фото: istock/Timur Malazoniia

Подробности убийства


В день трагедии старшая дочь осталась дома с младшими детьми, пока ее родители и 10-летняя сестра вышли. Когда 10-летняя девочка вернулась, она обнаружила на балконе изуродованные тела сестёр. Вернувшаяся домой мать девочек поспешила связаться с 13-летней Аленой.

С телефона матери девочка получила сообщение с вопросом о ее местоположении, на что она ответила, что гуляет. Затем последовал вопрос: «Ты в курсе, что произошло дома?». Её ответ был шокирующим: «Это я! Аахахах». Подозреваемую задержали, ее допросили вместе с 10-летней сестрой, а на месте происшествия продолжают работать следователи.

По предварительной информации, у подозреваемой, обвиняемой в убийстве своих двух младших сестер, не было выявлено психических расстройств. В отношении неё возбуждено уголовное дело по статьям, касающимся двойного убийства.
Фото: сайт СК России

Странные детали в деле


На телах убитых девочек в Тольятти обнаружены следы укусов. В настоящее время выясняется, как задолго до смерти на их телах появились эти следы. Единственной подозреваемой в преступлении является 13-летняя Алена, которая была замкнутой и практически не общалась с окружающими.

Соседка семьи предположила, что психологическое состояние 13-летней Алёны могло ухудшаться из-за постоянных конфликтов между её матерью и сожителем Юрием, который неоднократно проявлял к ней физическую агрессию.

Читайте также:

Пять детей и два мужчины: раскрыты подробности о семье убитых в Тольятти девочек
Внук напал с ножом на своего дедушку в Раменском

Незнакомец домогался 12-летней девочки в лифте многоэтажного дома в Подмосковье

#семья
#уголовное следователи
#женщина
#жизнь
#родители
#мать
#соседи
#происшествия
#девочка
#тела
#убийство
#статьи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Шатуре спасли пенсионерку из-под завала из упавших стеллажей
09 октября 2024, 11:42

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Пожилую женщину, заваленную упавшими стеллажами с домашней утварью, спасли работники Мособлпожспаса, инцидент произошёл в садоводческом товариществе «Полёт» округа Шатура, сообщает пресс-служба ведомства.
«В единую службу экстренных вызовов «Система-112» обратилась председательница СНТ. Она рассказала, что ей позвонила 80-летняя дачница и сообщила слабым голосом, что её придавило стеллажами», — говорится в сообщении.
Спасатели немедленно отправились на место вызова. Дачный дом был заперт изнутри, поэтому они вскрыли дверь, вошли и обнаружили пенсионерку, заваленную стеллажами, посудой и бутылями с водой. Специалисты аккуратно освободили пострадавшую и перенесли на носилках в машину скорой помощи.

Женщина рассказала, что плохо себя почувствовала, начала падать и ухватилась за стеллаж, но он рухнул на неё, зацепив при этом соседние полки. Благодаря тому, что у женщины был при себе телефон, она смогла вызвать помощь.

Читайте также:

Челябинцу, угрожавшему отрезать язык учителю, грозит до двух лет тюрьмы

Увеличилось число эвакуированных после пожара на нефтебазе в Феодосии

В Брянской области сдетонировали взрывоопасные предметы
#шатура
#спасатели
#пенсионерка
#мособлпожспас
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Челябинцу, угрожавшему отрезать язык учителю, грозит до двух лет тюрьмы
09 октября 2024, 11:15

Фото: iStock/Sayan_Moongklang

Жителю Челябинска, угрожавшему учителю, грозит до двух лет тюрьмы. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Напомним, что мужчина прямо при пятиклассниках обматерил учительницу местной школы и угрожал отрезать ей язык. Инцидент произошёл из-за того, что педагог попросила его ребёнка убрать телефон и разговаривать на русском языке. После случившегося скандала учительнице понадобилась госпитализация. Она поступила в больницу с перенесённым инсультом, после которого с трудом может разговаривать.

Прокуратура Челябинска направила в суд уголовное дело по статье об угрозе причинения тяжкого вреда здоровью. По ней мужчине грозит наказание в виде обязательных работ на срок до 480 часов, принудительных работ или лишения свободы на срок до двух лет.

Читайте также:

Учительница из Челябинска, которой угрожали отрезать язык, с трудом говорит

«Сама виновата»: семья грозившего вырвать учителю язык мужчины обвинила во всем педагога

Хинштейн: грозившему отрезать язык учительнице челябинцу грозит до 5 лет тюрьмы
#челябинск
#учитель
#уголовное дело
#прокуратура
#тюрьма
Следите за нашими новостями
в удобном формате