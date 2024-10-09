В Турции перевернулся автобус с российскими туристами, пострадали 15 россиян

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Автобус с туристами из Санкт-Петербурга перевернулся в городе Фетхие в Турции. Инцидент произошел, когда группа направлялась из отеля в аэропорт Даламан, сообщает 78.ru. Автобус вылетел в кювет и несколько раз перевернулся. Пострадали 15 граждан России.
По предварительной версии, водитель не справился с управлением. Очевидцы описали его стиль вождения как «дерзкий». Некоторые туристы получили легкие ушибы и смогли самостоятельно добраться до аэропорта.
По данным издания, всего пострадали 16 человек, 15 из которых — граждане России. Туристы с незначительными травмами улетели в Петербург, но часть их багажа осталась в Турции.
Ранее экскурсионный автобус с туристами перевернулся в Египте. В том ДТП пострадали более 20 граждан России.
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По данным издания, всего пострадали 16 человек, 15 из которых — граждане России. Туристы с незначительными травмами улетели в Петербург, но часть их багажа осталась в Турции.
Ранее экскурсионный автобус с туристами перевернулся в Египте. В том ДТП пострадали более 20 граждан России.
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Лия Мурадьян