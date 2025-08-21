Массовое ДТП в Татарстане: подробности
Два человека погибли и шестеро были госпитализированы в результате ДТП с участием трёх автомобилей в Пестречинском районе Татарстана, сообщили в прокуратуре республики.
По данным надзорного органа, сегодня, 21 августа, недалеко от села Пановка водитель Kia Rio выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «ВАЗ‑2114». От удара отечественную легковушку отбросило на движущуюся в попутном направлении Daewoo Nexia. В результате ДТП две пассажирки «ВАЗа» погибли на месте, ещё шесть человек доставлены в больницу. На место выехал прокурор Пестречинского района, организована проверка — выясняются все обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось о другой крупной аварии в Свердловской области, где число погибших возросло до пяти. ТАСС со ссылкой на пресс‑службу ГУ МВД региона уточнял, что водитель грузовика Sitrak, доставленный в больницу, скончался.
Смертельное столкновение произошло 17 августа на 267‑м километре трассы «Екатеринбург — Тюмень» в районе Тугулыма: по предварительной информации, водитель большегруза превысил скорость и не выдержал дистанцию, в результате чего врезался в Chery, которую от удара отбросило на MAN. В легковом автомобиле находилась семья из Тюмени — женщина‑водитель, её супруг и родители — все они погибли на месте.
