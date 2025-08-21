Массовое ДТП в Татарстане: подробности

21 августа 2025, 22:51

Массовое ДТП в Татарстане унесло жизни двух человек

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Два человека погибли и шестеро были госпитализированы в результате ДТП с участием трёх автомобилей в Пестречинском районе Татарстана, сообщили в прокуратуре республики.