Массовое отравление едой зафиксировали на избирательных участках в Петербурге

Фото: сайт СК РФ
Уголовное дело по факту отравления людей на избирательных участках в Санкт-Петербурге возбудил Следственный комитет. Об этом 7 сентября сообщает пресс-служба городского СУ СК.
Отравление готовой едой зафиксировали на участках в Адмиралтейском и Кировском районах Петербурга. По данным следователей, несколько человек попали в больницу после употребления пищи на избирательных участках.
Сейчас сотрудники ведомства проверяют поставщика, проводят обыски и осматривают места происшествия. Сколько точно людей отравилось, тоже выясняют следователи.
С 6 по 8 сентября в Санкт-Петербурге проходят выборы губернатора, а также муниципальных депутатов и депутатов законодательного собрания города.
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«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)», – сообщает СК.
Сейчас сотрудники ведомства проверяют поставщика, проводят обыски и осматривают места происшествия. Сколько точно людей отравилось, тоже выясняют следователи.
С 6 по 8 сентября в Санкт-Петербурге проходят выборы губернатора, а также муниципальных депутатов и депутатов законодательного собрания города.
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Лия Мурадьян