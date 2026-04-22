Житель Саратова забил пенсионера до смерти и выбросил его тело из окна
30-летний житель Саратова забил до смерти своего 69-летнего знакомого, после чего выбросил его тело из окна. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону.
По версии следствия, все произошло 22 апреля в квартире на улице Керамической. Мужчины распивали спиртное, когда между ними вспыхнула ссора. Младший участник застолья набросился на собутыльника с кулаками, нанося ему удары по жизненно важным органам. Пенсионер скончался на месте.
Испугавшись ответственности, нападавший выбросил тело из окна во двор, где его позже заметили прохожие. Подозреваемого задержали и доставили к следователю. Уголовное дело возбудили по статье об убийстве. В настоящий момент решается вопрос о заключении фигуранта под стражу.
Ранеее сообщалось, что в подмосковном Пушкино раскрыли жестокое убийство с расчленением.
