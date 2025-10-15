Мать и дочь съели подаренный на день рождения торт и скончались

15 октября 2025, 19:27

В Бразилии мать и дочь отравились подаренным на день рождения тортом и скончались

Фото: iStock/watcherfox

В Бразилии мать и дочь скончались после того, как съели торт, подаренный на день рождения. Об этом пишет Metro.





Трагический инцидент произошел в городе Сан-Паулу. Предполагается, что отравленный гостинец привез знакомый семьи. Сначала плохо стало матери, Ане Марии де Жезус. Ее доставили в больницу, где подключили к аппарату ИВЛ. Немногим позже один кусок съела 21-летняя дочь, Лариса де Жезус Кастильо. Ее самочувствие так же резко ухудшилось.



К несчастью, несмотря на все усилия врачей, обе пациентки скончались. Анализ показал в их организме наличие пестицидов.

«Полиция Бразилии требует ареста подозреваемого», — говорится в материале.