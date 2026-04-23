Один ребенок и двое взрослых погибли при пожаре в Благовещенске
В Благовещенске в результате пожара в многоквартирном доме погибли три человека, в том числе один ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе управления МЧС по Амурской области.
Согласно данным ведомства, опубликованным в официальном канале на платформе MAX, еще один ребенок пострадал, но сейчас его жизни ничего не угрожает. Сейчас подросток находится в больнице под наблюдением врачей.
Сотрудники МЧС оперативно отреагировали на вызов и в ходе спасательной операции эвакуировали 13 человек, среди которых — трое детей. Для ликвидации возгорания привлекли 22 специалистов и пять единиц техники. В настоящее время следственные органы начали служебную проверку.
Ранее возгорание зафиксировали на борту американского военного корабля. В ходе тушения пожара пострадали три человека.
Читайте также: