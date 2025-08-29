Неонацист в ФРГ сменил пол для перевода в женскую тюрьму
Осужденный немецкий неонацист Свен Либих, приговоренный к 1,5 годам тюрьмы за разжигание ненависти, официально сменил пол на женский и добивается перевода в женскую тюрьму, что спровоцировало политический скандал и требования пересмотреть закон о гендерном самоопределении.
Либих, известный как лидер правоэкстремистской группировки «Кровь и честь», был осужден в 2023 году за ксенофобские высказывания и разжигание ненависти. В ноябре 2024 года, через несколько недель после вступления в силу закона о самоопределении, он подал заявление в ЗАГС города Шкудиц и официально сменил пол и имя, став Марлой-Свеньей Либих. Новый закон позволяет изменять гендерный маркер без судебного решения и медицинских экспертиз, только на основании личного заявления.
Прокуратура Галле подтвердила, что Либих будет первоначально размещена в женской тюрьме Хемница, согласно действующим правилам, учитывающим официально зарегистрированный пол. Однако тюремная администрация оставляет за собой право перевести ее в другое учреждение, если будет установлена угроза безопасности сокамерниц. Министр внутренних дел Германии Александер Добриндт (ХСС) назвал этот случай злоупотреблением законом и анонсировал его пересмотр до июля 2026 года.
Немецкие СМИ, включая Der Spiegel, сомневаются в искренности смены пола, отмечая, что Либих десятилетиями пропагандировал трансфобные* и неонацистские взгляды. Spiegel также сообщил, что жалобы Либих на «мисгендеринг» (неправильное употребление гендерных местоимений) были отклонены Немецким советом по прессе как необоснованные. Правозащитники, такие как Тереза Рихарц из Ассоциации за квир-разнообразие, предупредили, что использование этого случая для ограничения прав трансгендерных людей будет ошибкой.
* деятельность ЛГБТ запрещена в России
