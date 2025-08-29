Неонацист в ФРГ сменил пол для перевода в женскую тюрьму

29 августа 2025, 00:17

Осужденный немецкий неонацист Свен Либих, приговоренный к 1,5 годам тюрьмы за разжигание ненависти, официально сменил пол на женский и добивается перевода в женскую тюрьму, что спровоцировало политический скандал и требования пересмотреть закон о гендерном самоопределении.