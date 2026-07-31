Мать отреагировала на убийство детей в Таиланде

31 июля 2026, 18:07

RT: Мать убитых в Таиланде россиян высказалась о случившемся

Фото: istockphoto/saiko3p

Мать найденных убитыми в Таиланде россиян прокомментировала трагедию. Об этом стало известно 31 июля.





Роман и Диана Назимовы отправились из дома на мотоцикле около 4 часов утра по местному времени 26 июля. Примерно через 20 минут после их выезда матери, которая в тот момент находилась в Бангкоке, пришло короткое сообщение от дочери. В SMS-уведомлении содержалось всего одно слово: «Urgent!» («Срочно!»). Сразу после получения этого сигнала связь с братом и сестрой прервалась.



