Нашли тела убитых в Таиланде брата и сестры из России

31 июля 2026, 16:10

SHOT: Тела убитых в Таиланде россиян нашли

Фото: istockphoto/Prasit Supho

Найденные в Таиланде тела тюменских брата и сестры обнаружили в лесном массиве на горе Као Чи Чан. Об этом пишет SHOT.