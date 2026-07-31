Нашли тела убитых в Таиланде брата и сестры из России
Найденные в Таиланде тела тюменских брата и сестры обнаружили в лесном массиве на горе Као Чи Чан. Об этом пишет SHOT.
Правоохранители вышли на место преступления благодаря показаниям одного из главарей местной преступной группировки по кличке Понг. В настоящее время на месте происшествия работают следователи и судмедэксперты, устанавливаются личности еще трех найденных тел. По предварительным данным, все они могут быть членами одной семьи, которые стали невольными свидетелями расправы над россиянами.
Ранее задержанные Понг и его сообщник по прозвищу Тонг дали признательные показания. По версии следствия, злоумышленники застрелили 17-летнего Романа, а его 22-летнюю сестру Диану забили до смерти. Причиной конфликта, предположительно, стал мотоцикл, который подозреваемые намеревались похитить у потерпевших.
Роман и Диана Назимовы выехали из дома на мотоцикле около 4:00 утра по местному времени 26 июля. Спустя всего 20 минут после отправления их матери, находившейся в тот момент в Бангкоке, пришло тревожное уведомление от дочери. В СМС-сообщении содержалось лишь одно слово: «Urgent!» («Срочно!»). Сразу после получения этого сигнала связь с молодыми людьми полностью оборвалась.
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