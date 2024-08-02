Фото: Пресс-служба главы города Нижнего Тагила
Число погибших при обрушении подъездов дома в Нижнем Тагиле выросло до пяти. Как сообщили в МЧС, из-под завалов дома спасатели извлекли тело девочки.
Ранее сообщалось о четырех погибших в результате трагедии, из которых двое детей. Подъезды пятиэтажки в Нижнем Тагиле обрушились из-за взрыва газовоздушной смеси. Все произошло на Сибирской улице в минувший четверг, 1 августа. В Дзержинском районе города объявлен режим ЧС.
Также уточнялось, что пострадали 20 человек, из которых 11 госпитализировали, а пять человек от госпитализации отказались. Следственный комитет начал уголовное производство по статье о нарушении требований безопасности при оказании услуг или выполнении работ.
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Никита Кротов