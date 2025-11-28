Мать при содействии соседа заставляла родную дочку-школьницу заниматься проституцией
NDTV: В Мумбаи мать при содействии соседа заставляла дочку-подростка торговать телом
Полиция начала расследование в отношении 38-летней женщины и ее 42-летнего соседа по подозрению в принуждении 16-летней девочки к занятию проституцией. Преступление случилось в индийском городе Мумбаи, передает телеканал NDTV.
Согласно материалам дела, обвиняемая вынуждала родную дочь «продавать себя». Впервые ребенку пришлось пойти во «взрослый бизнес» в апреле текущего года.
Один раз девочка смогла сбежать из дома в попытке вернуться к нормальной жизни и три дня скрывалась у подруги. Однако навечно уйти от матери она не смогла. После возвращения домой подростка вновь принудили к оказанию сексуальных услуг за деньги.
Несколько дней назад, во вторник, школьница не выдержала и рассказала обо всем своему классному руководителю.
Уголовное дело возбудили 25 ноября после официального обращения педагога в полицию. Подозреваемым предъявили обвинения в изнасиловании и торговле несовершеннолетней с целью сексуальной эксплуатации.
В настоящее время полиция разыскивает обоих фигурантов дела.