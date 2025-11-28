Мать при содействии соседа заставляла родную дочку-школьницу заниматься проституцией

28 ноября 2025, 06:46

NDTV: В Мумбаи мать при содействии соседа заставляла дочку-подростка торговать телом

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Полиция начала расследование в отношении 38-летней женщины и ее 42-летнего соседа по подозрению в принуждении 16-летней девочки к занятию проституцией. Преступление случилось в индийском городе Мумбаи, передает телеканал NDTV.





Согласно материалам дела, обвиняемая вынуждала родную дочь «продавать себя». Впервые ребенку пришлось пойти во «взрослый бизнес» в апреле текущего года.



Один раз девочка смогла сбежать из дома в попытке вернуться к нормальной жизни и три дня скрывалась у подруги. Однако навечно уйти от матери она не смогла. После возвращения домой подростка вновь принудили к оказанию сексуальных услуг за деньги.



