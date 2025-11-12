Достижения.рф

Мать сбежавшей из дома девочки-подростка получит наказание

В Липецке нашли подростка, пропавшую 1 ноября 2025 года. Сейчас девушка вместе с матерью находится в территориальном отделе полиции.



По информации GOROD48, ранее она уже уходила из дома. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних устанавливают причины и обстоятельства повторных побегов.

Мать привлекли к административной ответственности по статье «Неисполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по их содержанию и воспитанию».

