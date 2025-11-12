Мать сбежавшей из дома девочки-подростка получит наказание
В Липецке нашли подростка, пропавшую 1 ноября 2025 года. Сейчас девушка вместе с матерью находится в территориальном отделе полиции.
По информации GOROD48, ранее она уже уходила из дома. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних устанавливают причины и обстоятельства повторных побегов.
Мать привлекли к административной ответственности по статье «Неисполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по их содержанию и воспитанию».
Ранее также сообщалось, что на Урале школьница перевела мошенникам почти 500 тыс. рублей.
Читайте также: