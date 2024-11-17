Убила маленьких внуков 25 лет назад: в полицию внезапно пришла 78-летняя женщина, считавшаяся умершей

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Дело о двойном убийстве, произошедшем 18 сентября 1999 в Иркутске, снова открыто в связи обнаружением главной подозреваемой, считавшейся умершей. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Два трупа и исчезнувшая пенсионерка
Страшная трагедия произошла в Иркутской семье 25 лет назад. Молодая мама, уходя на работу, оставила своих детей: двухлетнего сына и маленькую четырехмесячную дочь с бабушкой, которая страдала психическим заболеванием. По возвращению домой мать сразу заподозрила страшное, в квартире было подозрительно тихо и пусто. Женщина начала искать своих детей и в одной из комнат обнаружила тело мертвого сына. Прибывшие на место оперативники сразу установили, что произошло убийство. Одной из версий следствия было предположение, что бабушка скрылась вместе с четырехмесячной малышкой. Но данная версия просуществовала не долго, после обыска квартиры правоохранители в груде сваленного грязного белья нашли тело девочки. Малышка, так же как и ее старший брат, была убита.
Следствие зашло в тупик
Бабушку, подозреваемую в особо жестоком убийстве своих внуков, объявили в розыск. В течение нескольких дней сотрудники уголовного отдела проверили около 50 женщин, соответствующих заданным характеристикам поиска. Но действия полиции были тщетны. Следствие начало склоняться к версии о том, что подозреваемая могла покончить с собой. В поисках тела детоубийцы также не было найдено никаких следов.
Новый виток в деле случился спустя 10 лет после совершения преступления. Дочь подозреваемой узнала свою мать среди найденных полицией тел, после чего уголовное дело было успешно закрыто. Главная подозреваемая официально считалась мертвой.
Неожиданное возвращение из числившихся мертвыми
Спустя 25 лет после страшных событий в Иркутске в отдел полиции города Симферополь с заявлением о восстановлении паспорта обратилась 77-летняя женщина. Из анкеты, поданной женщиной в паспортный стол, полицейские выяснили, что гражданка с аналогичными анкетными данными находилась в розыске за убийство своих внуков с 1999 года. В связи с новыми обстоятельствами была назначена и проведена генетическая экспертиза. Результаты экспертизы подтвердили, что заявительница и разыскиваемая женщина — это одно и то же лицо. Женщина была задержана следователями СК России и доставлена в Иркутск.
По ходатайству следственных органов суд постановил избрать в отношении неё меру пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело по п. «а», «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух малолетних с особой жестокостью) вновь возобновлено, так как в таких случаях с подобными отягчающими обстоятельствами сроки давности не применяются, пожилая женщина может провести всю оставшуюся жизнь в тюрьме.
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